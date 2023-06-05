Мейендорф Фёдор Львович
мужской, родился 1913, Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
умер 1980, г. Зальцбург, Австрийская республика
МатьБутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна19.10.1886 г.р.
ОтецМейендорф Лёв Фёдорович16.10.1876 г.р.
Супруги
Мейендорф (Врангель) Елена Петровна1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Бракосочетание
17.07.1949
г. Нью-Йорк, США
Смерть
1980
г. Зальцбург, Австрийская республика