Мейендорф Фёдор Львович 1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Мейендорф Фёдор Львович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1913, Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край

умер 1980, г. Зальцбург, Австрийская республика

Мать
Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна19.10.1886 г.р.
Отец
Мейендорф Лёв Фёдорович16.10.1876 г.р.
Супруги
Мейендорф (Врангель) Елена Петровна1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Мейендорф Лёв Фёдорович

Мать: Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край

Бракосочетание
17.07.1949

Жена: Мейендорф (Врангель) Елена Петровна

г. Нью-Йорк, США

Смерть
1980
г. Зальцбург, Австрийская республика

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