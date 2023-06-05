Мейендорф (Врангель) Елена Петровна
женский, родилась 1909, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 22.01.1999, г., Спринг-Вэлли, Нью-Йорк, США
МатьВрангель (Иваненко) Ольга Михайловна05.08.1883 г.р.
ОтецВрангель Пётр Николаевич27.08.1878 г.р.
Супруги
Мейендорф Фёдор Львович1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
17.07.1949
г. Нью-Йорк, США
Смерть
22.01.1999
г., Спринг-Вэлли, Нью-Йорк, США