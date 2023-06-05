Мейендорф (Врангель) Елена Петровна 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мейендорф (Врангель) Елена Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1909, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 22.01.1999, г., Спринг-Вэлли, Нью-Йорк, США

Мать
Врангель (Иваненко) Ольга Михайловна05.08.1883 г.р.
Отец
Врангель Пётр Николаевич27.08.1878 г.р.
Супруги
Мейендорф Фёдор Львович1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Врангель Пётр Николаевич

Мать: Врангель (Иваненко) Ольга Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
17.07.1949

Муж: Мейендорф Фёдор Львович

г. Нью-Йорк, США

Смерть
22.01.1999
г., Спринг-Вэлли, Нью-Йорк, США

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