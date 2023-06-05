Врангель (Иваненко) Ольга Михайловна 05.08.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Врангель (Иваненко) Ольга Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 05.08.1883, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 08.09.1968, г. Глен-Коув, Нассау, Нью-Йорк, США

Супруги
Врангель Пётр Николаевич27.08.1878 г.р.
Дети
Мейендорф (Врангель) Елена Петровна1909 г.р.
Врангель Алексей Петрович24.06.1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
01.10.1908

Муж: Врангель Пётр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Метрическая запись брака Петра Николаевича Врангеля и Ольги Михайловны, урожденной Иваненко ЦГИА СПб. Ф. 19, оп. 128, д. 1049, 1908 г., церковь Благовещения Пресвятой Богородицы при Лейб-гвардии Конном полку, лл. 165 об.-166. 1 октября 1908 г. Состоящий при Николаевской Академии Генерального Штаба Поручик Л.-гв. Конного полка Барон Петр Николаевич Врангель, Православного вероисповедания, первым браком, 30 лет. Дочь Камергера Высочайшего Двора, Фрейлина их Императорских Величеств Государынь Императриц Ольга Михайловна Иваненко, Православного вероисповедания, первым браком, 25 лет. Поручители. По жениху: Л.-гв. Конного полка Флигель-Адъютант Корнет Князь Иоанн Константинович и того же полка Корнет Сергей Густавович фон-Струве. По невесте: Прапорщик запаса кавалерии, Потомственный дворянин Михаил Михайлович Иваненко и Потомственный дворянин Барон Николай Александрович Энгельгардт.

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мейендорф (Врангель) Елена Петровна

Отец ребёнка: Врангель Пётр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
24.06.1922

Сын: Врангель Алексей Петрович

Отец ребёнка: Врангель Пётр Николаевич

г. Белград, Королевство Сербов, Хорватов, Словенцев

Смерть
08.09.1968
г. Глен-Коув, Нассау, Нью-Йорк, США

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