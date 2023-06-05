Врангель (Иваненко) Ольга Михайловна
женский, родилась 05.08.1883, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 08.09.1968, г. Глен-Коув, Нассау, Нью-Йорк, США
Супруги
Врангель Пётр Николаевич27.08.1878 г.р.
Дети
Мейендорф (Врангель) Елена Петровна1909 г.р.
Врангель Алексей Петрович24.06.1922 г.р.
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Рождение
05.08.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1908
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мейендорф (Врангель) Елена Петровна
Отец ребёнка: Врангель Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
24.06.1922
Сын: Врангель Алексей Петрович
Отец ребёнка: Врангель Пётр Николаевич
г. Белград, Королевство Сербов, Хорватов, Словенцев
Смерть
08.09.1968
г. Глен-Коув, Нассау, Нью-Йорк, США