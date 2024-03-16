Мейендорф Лёв Фёдорович
Место рождения
Дата рождения16.10.1876
Дата смерти09.09.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1876
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
05.04.1910
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Марр (Мейендорф) Татьяна Львовна
Мать ребёнка: Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мейендорф Ирина Львовна
Мать ребёнка: Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна
Смерть
09.09.1919
Крутеньки, Чернівецька область