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Мейендорф Лёв Фёдорович

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Место рождения

Томашовка, Київська область

Дата рождения

16.10.1876

Дата смерти

09.09.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1876

Отец: Мейендорф Фёдор Егорович

Мать: Мейендорф (Олсуфьевa) Мария Васильевна

Томашовка, Київська область
Бракосочетание
1909

Жена: Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна

Рождение ребёнка
05.04.1910

Сын: Мейендорф Александр Львович

Мать ребёнка: Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Марр (Мейендорф) Татьяна Львовна

Мать ребёнка: Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1913

Сын: Мейендорф Фёдор Львович

Мать ребёнка: Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мейендорф Ирина Львовна

Мать ребёнка: Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна

Смерть
09.09.1919
Крутеньки, Чернівецька область

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