Мейендорф Александр Львович 05.04.1910 — найти родственников по фамилии на Familio

Мейендорф Александр Львович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 05.04.1910, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 1995

Мать
Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна19.10.1886 г.р.
Отец
Мейендорф Лёв Фёдорович16.10.1876 г.р.
Супруги
Гладкова Вера Владимировна1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1910

Отец: Мейендорф Лёв Фёдорович

Мать: Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1950

Жена: Гладкова Вера Владимировна

Смерть
1995

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