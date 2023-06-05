Мейендорф Александр Львович
мужской, родился 05.04.1910, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 1995
МатьБутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна19.10.1886 г.р.
ОтецМейендорф Лёв Фёдорович16.10.1876 г.р.
Супруги
Гладкова Вера Владимировна1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1910
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1950
Смерть
1995