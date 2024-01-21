Бутурлин Сергей Сергеевич
мужской, родился 15.03.1885, Париж
умер 28.09.1965, г. Нью-Йорк, США
ОтецБутурлин Сергей Сергеевич18.09.1842 г.р.
МатьБутурлина (Туркестанова) Екатерина Петровна31.05.1858 г.р.
Супруги
Де Фэ (Бобринская) Елена Андреевна03.11.1884 г.р.
Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна19.10.1886 г.р.
Дети
Бутурлин Сергей Сергеевич14.03.1932 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1885
Бракосочетание
С 28.05.1917 по 1923
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
07.06.1931
Рождение ребёнка
14.03.1932
Сын: Бутурлин Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна
США
Смерть
28.09.1965
г. Нью-Йорк, США