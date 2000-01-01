Бутурлин Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутурлин Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1885

Дата смерти

28.09.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1885

Отец: Бутурлин Сергей Сергеевич

Мать: Бутурлина Екатерина Петровна

Бракосочетание
С ?.08.1916 по 1923

Жена: Де Фэ Елена Анатольевна

Бракосочетание
07.06.1931

Жена: Бутурлина Софья

Рождение ребёнка
14.03.1932

Сын: Бутурлин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Бутурлина Софья

США
Смерть
28.09.1965
г. Нью-Йорк, США
Похоронен в Ново-Дивееве монастыре.
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