Бутурлин Сергей Сергеевич 15.03.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутурлин Сергей Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.03.1885, Париж

умер 28.09.1965, г. Нью-Йорк, США

Отец
Бутурлин Сергей Сергеевич18.09.1842 г.р.
Мать
Бутурлина (Туркестанова) Екатерина Петровна31.05.1858 г.р.
Супруги
Де Фэ (Бобринская) Елена Андреевна03.11.1884 г.р.
Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна19.10.1886 г.р.
Дети
Бутурлин Сергей Сергеевич14.03.1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1885

Отец: Бутурлин Сергей Сергеевич

Мать: Бутурлина (Туркестанова) Екатерина Петровна

Бракосочетание
С 28.05.1917 по 1923

Жена: Де Фэ (Бобринская) Елена Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia (Россия) ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.3530. кадр 114 СПб, Исаакиевский собор, 1917 год . Жених - штаб-ротмистр Кавалергардского полка, холост, 32 года . Невеста - бракоразведенная жена князя с правом вступления во второй брак, 32 года.

Бракосочетание
07.06.1931

Жена: Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна

Рождение ребёнка
14.03.1932

Сын: Бутурлин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна

США

Смерть
28.09.1965
г. Нью-Йорк, США

Похоронен в Ново-Дивееве монастыре.

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