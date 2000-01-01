Бутурлин Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1885
Дата смерти28.09.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1885
Бракосочетание
С ?.08.1916 по 1923
Жена: Де Фэ Елена Анатольевна
Бракосочетание
07.06.1931
Жена: Бутурлина Софья
Рождение ребёнка
14.03.1932
Сын: Бутурлин Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Бутурлина Софья
США
Смерть
28.09.1965
г. Нью-Йорк, США
Похоронен в Ново-Дивееве монастыре.