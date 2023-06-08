Де Фэ (Бобринская) Елена Андреевна
женский, родилась 03.11.1884, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 03.10.1937, г. Бордо, Аквитания, Третья Французская республика
Супруги
Оболенский Дмитрий Александрович11.04.1882 г.р.
Бутурлин Сергей Сергеевич15.03.1885 г.р.
Дети
Оболенский Александр Дмитриевич05.09.1906 г.р.
Оболенский Андрей Дмитриевич24.09.1907 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 09.09.1905 по 1916
г. Берлин, Германская империя
Рождение ребёнка
05.09.1906
Сын: Оболенский Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Оболенский Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
24.09.1907
Сын: Оболенский Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Оболенский Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
11.01.1909
Дочь: Толстая-Милославская (Оболенская) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Оболенский Дмитрий Александрович
Бракосочетание
С 28.05.1917 по 1923
Смерть
03.10.1937
г. Бордо, Аквитания, Третья Французская республика