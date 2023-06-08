Де Фэ (Бобринская) Елена Андреевна 03.11.1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Де Фэ (Бобринская) Елена Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 03.11.1884, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 03.10.1937, г. Бордо, Аквитания, Третья Французская республика

Супруги
Оболенский Дмитрий Александрович11.04.1882 г.р.
Бутурлин Сергей Сергеевич15.03.1885 г.р.
Дети
Оболенский Александр Дмитриевич05.09.1906 г.р.
Оболенский Андрей Дмитриевич24.09.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
С 09.09.1905 по 1916

Муж: Оболенский Дмитрий Александрович

г. Берлин, Германская империя

Рождение ребёнка
05.09.1906

Сын: Оболенский Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Оболенский Дмитрий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
24.09.1907

Сын: Оболенский Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Оболенский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
11.01.1909

Дочь: Толстая-Милославская (Оболенская) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Оболенский Дмитрий Александрович

Бракосочетание
С 28.05.1917 по 1923

Муж: Бутурлин Сергей Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia (Россия) ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.3530. кадр 114 СПб, Исаакиевский собор, 1917 год . Жених - штаб-ротмистр Кавалергардского полка, холост, 32 года . Невеста - бракоразведенная жена князя с правом вступления во второй брак, 32 года.

Смерть
03.10.1937
г. Бордо, Аквитания, Третья Французская республика

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