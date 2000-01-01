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Бутурлин Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1883

Сын: Бутурлин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Бутурлина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
15.03.1885

Сын: Бутурлин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Бутурлина Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутурлина Екатерина Петровна

Смерть
1920
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