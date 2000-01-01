Бутурлин Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1883
Сын: Бутурлин Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Бутурлина Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
15.03.1885
Сын: Бутурлин Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Бутурлина Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1920