Бутурлин Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутурлин Михаил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1883

Дата смерти

06.01.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1883

Отец: Бутурлин Сергей Сергеевич

Мать: Бутурлина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутурлина Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Бутурлина Ирина Александровна

США
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутурлина Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Бутурлина Ирина Александровна

США
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутурлина Ирина Александровна

Смерть
06.01.1950
гю Шанхай, Китайская народная Республика
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