Бутурлин Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1883
Дата смерти06.01.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1883
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутурлина Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Бутурлина Ирина Александровна
США
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутурлина Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Бутурлина Ирина Александровна
США
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1950
гю Шанхай, Китайская народная Республика