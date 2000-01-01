Бутурлина (Фитингоф-Шель) Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутурлина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Бутурлин Михаил Сергеевич
США
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутурлина Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Бутурлин Михаил Сергеевич
США
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно