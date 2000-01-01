Бутурлина (Фитингоф-Шель) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутурлина (Фитингоф-Шель) Ирина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутурлина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Бутурлин Михаил Сергеевич

США
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутурлина Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Бутурлин Михаил Сергеевич

США
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутурлин Михаил Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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