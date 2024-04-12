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Малинин Александр Николаевич

Место рождения

Воскресенское, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

01.08.1866 ст.

Дата смерти

26.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1866 ст.

Отец: Малинин Николай Павлович

Мать: Малинина Любовь Александровна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Сын священника Воскресенской Боровецкой церкви Николая Павловича Малинина.
Образование
15.06.1888 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию по второму разряду.
Работа или профессия
28.10.1888
Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Определен на штатную должность псаломщика к Рождественской Степуринской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
С 05.06.1889 ст.
Николаевский, Грязовецкий район, Северный край
Диакон Николаевской Комьянской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1889

Жена: Малинина Мария Александровна

Николаевский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
16.08.1890 ст.

Сын: Малинин Николай Александрович

Мать ребёнка: Малинина Мария Александровна

Николаевский, Грязовецкий район, Северный край
Работа или профессия
С 20.01.1891 ст.
Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Священник Николаевской Карачевской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
30.08.1892 ст.

Дочь: Пихина Вевея Александровна

Мать ребёнка: Малинина Мария Александровна

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.03.1894 ст.

Сын: Малинин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Малинина Мария Александровна

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Награда
1895
Набедренник.
Рождение ребёнка
17.03.1896 ст.

Сын: Малинин Валентин Александрович

Мать ребёнка: Малинина Мария Александровна

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Награда
1899
Скуфья.
Рождение ребёнка
30.09.1900 ст.

Дочь: Малинина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Малинина Мария Александровна

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 28.05.1901 ст.
Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Священник Флоро-Лаврской Павловотчинской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
08.08.1902 ст.

Сын: Малинин Александр Александрович

Мать ребёнка: Малинина Мария Александровна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Малинина Любовь Александровна

Мать ребёнка: Малинина Мария Александровна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Награда
1908
Камилавка.
Рождение ребёнка
25.08.1909 ст.

Сын: Малинин Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Малинина Мария Александровна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1911 ст.

Сын: Малинин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Малинина Мария Александровна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Награда
1913
Наперстный крест.
Работа или профессия
31.05.1917 ст.
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Перемещен по избранию прихожан к Воскресенской Боровецкой церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
1919
Возведен в сан Протоиерея.
Награда
1924
Наперстный крест с украшениями.
Работа или профессия
1930
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Настоятель-Протоиерей Воскресенской Боровецкой церкви Кадниковского уезда.
Награда
1930
Палица.
Работа или профессия
С 1934
Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Служил в Серафимо-Васильевской церкви, в деревне Пятино. Проживал в доме крестьянина В.Н. Малышева.
Арест
25.09.1937
Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Во время следствия содержался в тюрьме г.Кадникова.
Осуждение
14.11.1937
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Обвинительное заключение по делу № 10077 в отношении И.И. Прокошева, В.И. Прокошева и А.Н. Малинина вынесено и направлено на внесудебное рассмотрение тройки Управления НКВД Вологодской области.
Осуждение
16.11.1937
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Выписка из протокола № 5 заседания тройки НКВД по Вологодской области: слушали дело № 10077 по обвинению А.П. Малинина, служителя религиозного культа - в том, что являлся участником к/р контрреволюцио... Показать все
Смерть
26.11.1937
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Приговор приведен в исполнение на Поповых горах, около города Кадникова в Сокольском районе Вологодской области.
Реабилитация осужденного
17.05.1960
Решением Верховного суда РСФСР реабилитирован за отсутствием состава преступления.
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