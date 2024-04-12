Малинин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1866 ст.
Дата смерти26.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1866 ст.
Сын священника Воскресенской Боровецкой церкви Николая Павловича Малинина.
Образование
15.06.1888 ст.
Окончил Семинарию по второму разряду.
Работа или профессия
28.10.1888
Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Определен на штатную должность псаломщика к Рождественской Степуринской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
С 05.06.1889 ст.
Диакон Николаевской Комьянской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1889
Рождение ребёнка
16.08.1890 ст.
Сын: Малинин Николай Александрович
Мать ребёнка: Малинина Мария Александровна
Работа или профессия
С 20.01.1891 ст.
Священник Николаевской Карачевской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
30.08.1892 ст.
Дочь: Пихина Вевея Александровна
Мать ребёнка: Малинина Мария Александровна
Рождение ребёнка
19.03.1894 ст.
Сын: Малинин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Малинина Мария Александровна
Награда
1895
Набедренник.
Рождение ребёнка
17.03.1896 ст.
Сын: Малинин Валентин Александрович
Мать ребёнка: Малинина Мария Александровна
Награда
1899
Скуфья.
Рождение ребёнка
30.09.1900 ст.
Дочь: Малинина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Малинина Мария Александровна
Работа или профессия
С 28.05.1901 ст.
Священник Флоро-Лаврской Павловотчинской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
08.08.1902 ст.
Сын: Малинин Александр Александрович
Мать ребёнка: Малинина Мария Александровна
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Малинина Любовь Александровна
Мать ребёнка: Малинина Мария Александровна
Награда
1908
Камилавка.
Рождение ребёнка
25.08.1909 ст.
Сын: Малинин Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Малинина Мария Александровна
Рождение ребёнка
17.01.1911 ст.
Сын: Малинин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Малинина Мария Александровна
Награда
1913
Наперстный крест.
Работа или профессия
31.05.1917 ст.
Перемещен по избранию прихожан к Воскресенской Боровецкой церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
1919
Возведен в сан Протоиерея.
Награда
1924
Наперстный крест с украшениями.
Работа или профессия
1930
Настоятель-Протоиерей Воскресенской Боровецкой церкви Кадниковского уезда.
Награда
1930
Палица.
Работа или профессия
С 1934
Служил в Серафимо-Васильевской церкви, в деревне Пятино. Проживал в доме крестьянина В.Н. Малышева.
Арест
25.09.1937
Во время следствия содержался в тюрьме г.Кадникова.
Осуждение
14.11.1937
Обвинительное заключение по делу № 10077 в отношении И.И. Прокошева, В.И. Прокошева и А.Н. Малинина вынесено и направлено на внесудебное рассмотрение тройки Управления НКВД Вологодской области.
Осуждение
16.11.1937
Выписка из протокола № 5 заседания тройки НКВД по Вологодской области: слушали дело № 10077 по обвинению А.П. Малинина, служителя религиозного культа - в том, что являлся участником к/р контрреволюцио... Показать все
Смерть
26.11.1937
Приговор приведен в исполнение на Поповых горах, около города Кадникова в Сокольском районе Вологодской области.
Реабилитация осужденного
17.05.1960
Решением Верховного суда РСФСР реабилитирован за отсутствием состава преступления.