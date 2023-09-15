Малинина (Преображенская) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинина (Преображенская) Мария Александровна

Место рождения

Ербуга, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Преображенский Александр Виссарионович

Мать: не указана

Ербуга, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дочь священника Рубежской Георгиевской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1889

Муж: Малинин Александр Николаевич

Николаевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1890 ст.

Сын: Малинин Николай Александрович

Отец ребёнка: Малинин Александр Николаевич

Николаевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1892 ст.

Дочь: Малинина Вевея Александровна

Отец ребёнка: Малинин Александр Николаевич

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.03.1894 ст.

Сын: Малинин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Малинин Александр Николаевич

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.03.1896 ст.

Сын: Малинин Валентин Александрович

Отец ребёнка: Малинин Александр Николаевич

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.09.1900 ст.

Дочь: Малинина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Малинин Александр Николаевич

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.08.1902 ст.

Сын: Малинин Александр Александрович

Отец ребёнка: Малинин Александр Николаевич

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.08.1909 ст.

Сын: Малинин Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Малинин Александр Николаевич

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1911 ст.

Сын: Малинин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Малинин Александр Николаевич

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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