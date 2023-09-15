Малинина (Преображенская) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Преображенский Александр Виссарионович
Мать: не указана
Дочь священника Рубежской Георгиевской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1889
Рождение ребёнка
16.08.1890 ст.
Сын: Малинин Николай Александрович
Отец ребёнка: Малинин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
30.08.1892 ст.
Дочь: Малинина Вевея Александровна
Отец ребёнка: Малинин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
19.03.1894 ст.
Сын: Малинин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Малинин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
17.03.1896 ст.
Сын: Малинин Валентин Александрович
Отец ребёнка: Малинин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
30.09.1900 ст.
Дочь: Малинина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Малинин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
08.08.1902 ст.
Сын: Малинин Александр Александрович
Отец ребёнка: Малинин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
25.08.1909 ст.
Сын: Малинин Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Малинин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
17.01.1911 ст.
Сын: Малинин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Малинин Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно