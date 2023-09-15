Пихина (Малинина) Вевея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пихина (Малинина) Вевея Александровна

Место рождения

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.08.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1892 ст.

Отец: Малинин Александр Николаевич

Мать: Малинина Мария Александровна

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1915

Муж: Пихин Федор Акиндинович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Пихина Вера Федоровна

Отец ребёнка: Пихин Федор Акиндинович

Богородский-Ватлановский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1930
В замужестве за священником Николаевской Ватлановской церкви Вологодского уезда.
Образование
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила Епархиальное училище.
Смерть
Неизвестно
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