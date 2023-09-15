Пихина (Малинина) Вевея Александровна
Место рождения
Дата рождения30.08.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1892 ст.
Бракосочетание
Около 1915
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Пихина Вера Федоровна
Отец ребёнка: Пихин Федор Акиндинович
Богородский-Ватлановский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1930
В замужестве за священником Николаевской Ватлановской церкви Вологодского уезда.
Образование
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила Епархиальное училище.
Смерть
Неизвестно