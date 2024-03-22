Малинин Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалинин Николай Павлович

Малинин Николай Павлович

Место рождения

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Малинин Павел Григорьевич

Мать: Малинина Анна Филипповна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Образование
15.06.1860 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил среднем отделение Духовной Семинарии по 1-му разряду..
Работа или профессия
1862
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Определен священником к Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Суслова Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Малинина Любовь Александровна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.08.1866 ст.

Сын: Малинин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Малинина Любовь Александровна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Сын священника Воскресенской Боровецкой церкви Николая Павловича Малинина.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Малинин Павел Николаевич

Мать ребёнка: Малинина Любовь Александровна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Воскресенская Анна Николаевна

Мать ребёнка: Малинина Любовь Александровна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Шарабанова Градислава Николаевна

Мать ребёнка: Малинина Любовь Александровна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1880

Сын: Малинин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Малинина Любовь Александровна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Малинин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Малинина Любовь Александровна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1885

Сын: Малинин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Малинина Любовь Александровна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
10.05.1889 ст.

Сын: Малинин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Малинина Любовь Александровна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Восприемник: Александр Николаевич Малинин, псаломщик Христо-Рождественской Степуринской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малинина Любовь Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close