Малинин Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Образование
15.06.1860 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил среднем отделение Духовной Семинарии по 1-му разряду..
Работа или профессия
1862
Определен священником к Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Суслова Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Малинина Любовь Александровна
Рождение ребёнка
01.08.1866 ст.
Сын: Малинин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Малинина Любовь Александровна
Сын священника Воскресенской Боровецкой церкви Николая Павловича Малинина.
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Малинина Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Воскресенская Анна Николаевна
Мать ребёнка: Малинина Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Шарабанова Градислава Николаевна
Мать ребёнка: Малинина Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Малинин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Малинина Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Малинин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Малинина Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Малинин Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Малинина Любовь Александровна
Рождение ребёнка
10.05.1889 ст.
Сын: Малинин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Малинина Любовь Александровна
Восприемник: Александр Николаевич Малинин, псаломщик Христо-Рождественской Степуринской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно