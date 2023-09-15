Малинина (Глушицкая) Любовь Александровна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиМежду 1903 и 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника Воскресенской Боровецкой церкви Александра Глушицкого.
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Суслова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Малинин Николай Павлович
Рождение ребёнка
01.08.1866 ст.
Сын: Малинин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Малинин Николай Павлович
Сын священника Воскресенской Боровецкой церкви Николая Павловича Малинина.
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Малинин Николай Павлович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Воскресенская Анна Николаевна
Отец ребёнка: Малинин Николай Павлович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Шарабанова Градислава Николаевна
Отец ребёнка: Малинин Николай Павлович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Малинин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Малинин Николай Павлович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Малинин Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Малинин Николай Павлович
Рождение ребёнка
10.05.1889 ст.
Сын: Малинин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Малинин Николай Павлович
Восприемник: Александр Николаевич Малинин, псаломщик Христо-Рождественской Степуринской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1903 и 1916