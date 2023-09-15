Малинина (Глушицкая) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинина (Глушицкая) Любовь Александровна

Место рождения

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

Между 1903 и 1916

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дочь священника Воскресенской Боровецкой церкви Александра Глушицкого.
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Суслова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Малинин Николай Павлович

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1866 ст.

Сын: Малинин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Малинин Николай Павлович

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын священника Воскресенской Боровецкой церкви Николая Павловича Малинина.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Малинин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Малинин Николай Павлович

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Воскресенская Анна Николаевна

Отец ребёнка: Малинин Николай Павлович

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Шарабанова Градислава Николаевна

Отец ребёнка: Малинин Николай Павлович

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Малинин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Малинин Николай Павлович

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1885

Сын: Малинин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Малинин Николай Павлович

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1889 ст.

Сын: Малинин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Малинин Николай Павлович

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Восприемник: Александр Николаевич Малинин, псаломщик Христо-Рождественской Степуринской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинин Николай Павлович

Смерть
Между 1903 и 1916
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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