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Малинина Анна Филипповна

Место рождения

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
1835

Муж: Малинин Павел Григорьевич

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Малинин Николай Павлович

Отец ребёнка: Малинин Павел Григорьевич

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Малинин Каллистрат Павлович

Отец ребёнка: Малинин Павел Григорьевич

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Малинин Аристоклий Павлович

Отец ребёнка: Малинин Павел Григорьевич

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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