Малинина Анна Филипповна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
1835
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Малинин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Малинин Каллистрат Павлович
Отец ребёнка: Малинин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Малинин Аристоклий Павлович
Отец ребёнка: Малинин Павел Григорьевич
Смерть
Неизвестно