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Малинин Павел Григорьевич

Место рождения

Бурдуково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурдуково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын дьячка Николаевской Бурдуковской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
24.10.1834 ст.
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Определен в дьячка к Михайло-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1835

Жена: Малинина Анна Филипповна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Малинин Николай Павлович

Мать ребёнка: Малинина Анна Филипповна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Малинин Каллистрат Павлович

Мать ребёнка: Малинина Анна Филипповна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Малинин Аристоклий Павлович

Мать ребёнка: Малинина Анна Филипповна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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