Малинин Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Сын дьячка Николаевской Бурдуковской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
24.10.1834 ст.
Определен в дьячка к Михайло-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1835
Жена: Малинина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Малинина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Малинин Каллистрат Павлович
Мать ребёнка: Малинина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Малинин Аристоклий Павлович
Мать ребёнка: Малинина Анна Филипповна
Смерть
Неизвестно