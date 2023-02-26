Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)
Место рождения
Дата рождения03.04.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1823
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Вольский Митрофан Гаврилович
Отец ребёнка: Вольский (Чекушкин) Гавриил Григорьев
Бракосочетание
13.02.1848
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1848
Отец ребёнка: Вольский (Чекушкин) Гавриил Григорьев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Вольский Григорий Гаврилов
Отец ребёнка: Вольский (Чекушкин) Гавриил Григорьев
Рождение ребёнка
1852
Сын: Вольский Георгий Гаврилов
Отец ребёнка: Вольский (Чекушкин) Гавриил Григорьев
Рождение ребёнка
14.12.1853
Дочь: (Вольская) Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Вольский (Чекушкин) Гавриил Григорьев
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Вольский (Чекушкин) Гавриил Григорьев
Рождение ребёнка
26.10.1856
Сын: Вольский Дмитрий Гаврилов
Отец ребёнка: Вольский (Чекушкин) Гавриил Григорьев
Рождение ребёнка
26.12.1858
Дочь: (Вольская) Мелания Гаврилова
Отец ребёнка: Вольский (Чекушкин) Гавриил Григорьев
Рождение ребёнка
16.03.1860
Сын: Вольский Алексей Гаврилов
Отец ребёнка: Вольский (Чекушкин) Гавриил Григорьев
Смерть
Неизвестно