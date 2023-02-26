Ерошева Мария (Тимофеева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти28.02.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1819
Сын: Ерошев - Зюлин Дмитрий (Елистратов)
Отец ребёнка: Ерошев Евстратий (Аристарх) Тимофеев
Рождение ребёнка
03.04.1823
Дочь: Вольская Пелагея (Аристархова)
Отец ребёнка: Ерошев Евстратий (Аристарх) Тимофеев
Смерть
28.02.1838