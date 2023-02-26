Ерошева Мария (Тимофеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошева Мария (Тимофеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

28.02.1838

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1819

Сын: Ерошев - Зюлин Дмитрий (Елистратов)

Отец ребёнка: Ерошев Евстратий (Аристарх) Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1823

Дочь: Вольская Пелагея (Аристархова)

Отец ребёнка: Ерошев Евстратий (Аристарх) Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.02.1838
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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