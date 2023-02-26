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Вольский Фёдор Гаврилов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.05.1848

Дата смерти

29.07.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1848

Отец: Вольский (Чекушкин) Гавриил Григорьев

Мать: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.10.1871

Жена: Вольская Мария Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: (Вольская) Ольга Фёдорова

Мать ребёнка: Вольская Мария Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.07.1910
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от астмы
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Пятницком кладбище г.Поречья

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