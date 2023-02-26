Вольский Фёдор Гаврилов
Место рождения
Дата рождения16.05.1848
Дата смерти29.07.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1848
Бракосочетание
24.10.1871
Жена: Вольская Мария Антонова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: (Вольская) Ольга Фёдорова
Мать ребёнка: Вольская Мария Антонова
Смерть
29.07.1910
Причина смерти: от астмы
Похороны
Неизвестно
на Пятницком кладбище г.Поречья