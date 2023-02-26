Вольский (Чекушкин) Гавриил Григорьев
Место рождения
Дата рождения24.03.1822
Дата смерти30.04.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Вольский Митрофан Гаврилович
Мать ребёнка: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)
Мать ребёнка: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)
Сын: Вольский Григорий Гаврилов
Мать ребёнка: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)
Сын: Вольский Георгий Гаврилов
Мать ребёнка: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)
Дочь: (Вольская) Анна Гаврилова
Мать ребёнка: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)
Мать ребёнка: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)
Сын: Вольский Дмитрий Гаврилов
Мать ребёнка: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)
Дочь: (Вольская) Мелания Гаврилова
Мать ребёнка: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)
Сын: Вольский Алексей Гаврилов
Мать ребёнка: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)