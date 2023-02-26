Вольский (Чекушкин) Гавриил Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольский (Чекушкин) Гавриил Григорьев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.03.1822

Дата смерти

30.04.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1822

Отец: Вольский Григорий Михайлов

Мать: Вольская Екатерина Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Вольский Митрофан Гаврилович

Мать ребёнка: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)

Бракосочетание
13.02.1848

Жена: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1848

Сын: Вольский Фёдор Гаврилов

Мать ребёнка: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Вольский Григорий Гаврилов

Мать ребёнка: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Вольский Георгий Гаврилов

Мать ребёнка: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)

Рождение ребёнка
14.12.1853

Дочь: (Вольская) Анна Гаврилова

Мать ребёнка: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Вольский Стефан Гаврилов

Мать ребёнка: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1856

Сын: Вольский Дмитрий Гаврилов

Мать ребёнка: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1858

Дочь: (Вольская) Мелания Гаврилова

Мать ребёнка: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1860

Сын: Вольский Алексей Гаврилов

Мать ребёнка: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.04.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной

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