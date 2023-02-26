Вольский Дмитрий Гаврилов
Место рождения
Дата рождения26.10.1856
Дата смерти01.10.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1856
Бракосочетание
08.02.1881
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1881
Дочь: (Вольская) Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева
Рождение ребёнка
21.09.1883
Дочь: (Вольская) Ефросиния Дмитриева
Мать ребёнка: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева
Рождение ребёнка
09.03.1885
Мать ребёнка: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева
Рождение ребёнка
12.06.1886
Мать ребёнка: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева
Рождение ребёнка
20.07.1888
Мать ребёнка: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева
Рождение ребёнка
09.09.1893
Дочь: (Вольская) София Дмитриева
Мать ребёнка: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева
Рождение ребёнка
04.08.1894
Дочь: (Вольская) Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева
Рождение ребёнка
01.08.1895
Сын: Вольский Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева
Рождение ребёнка
27.09.1896
Сын: Вольский Евстафий Дмитриев
Мать ребёнка: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева
Смерть
01.10.1899
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно