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Вольский Дмитрий Гаврилов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.10.1856

Дата смерти

01.10.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1856

Отец: Вольский (Чекушкин) Гавриил Григорьев

Мать: Вольская (Ерошева) Пелагея (Аристархова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.02.1881

Жена: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1881

Дочь: (Вольская) Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1883

Дочь: (Вольская) Ефросиния Дмитриева

Мать ребёнка: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1885

Сын: Вольский Леонид Дмитриев

Мать ребёнка: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1886

Сын: Вольский Пётр Дмитриев

Мать ребёнка: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1888

Сын: Вольский Иоанн Дмитриев

Мать ребёнка: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1893

Дочь: (Вольская) София Дмитриева

Мать ребёнка: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1894

Дочь: (Вольская) Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1895

Сын: Вольский Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1896

Сын: Вольский Евстафий Дмитриев

Мать ребёнка: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.10.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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