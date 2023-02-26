Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева
Место рождения
Дата рождения30.04.1860
Дата смерти03.10.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1860
Бракосочетание
08.02.1881
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1881
Дочь: (Вольская) Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Вольский Дмитрий Гаврилов
Рождение ребёнка
21.09.1883
Дочь: (Вольская) Ефросиния Дмитриева
Отец ребёнка: Вольский Дмитрий Гаврилов
Рождение ребёнка
09.03.1885
Отец ребёнка: Вольский Дмитрий Гаврилов
Рождение ребёнка
12.06.1886
Отец ребёнка: Вольский Дмитрий Гаврилов
Рождение ребёнка
20.07.1888
Отец ребёнка: Вольский Дмитрий Гаврилов
Рождение ребёнка
09.09.1893
Дочь: (Вольская) София Дмитриева
Отец ребёнка: Вольский Дмитрий Гаврилов
Рождение ребёнка
04.08.1894
Дочь: (Вольская) Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Вольский Дмитрий Гаврилов
Рождение ребёнка
01.08.1895
Сын: Вольский Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Вольский Дмитрий Гаврилов
Рождение ребёнка
27.09.1896
Сын: Вольский Евстафий Дмитриев
Отец ребёнка: Вольский Дмитрий Гаврилов
Смерть
03.10.1896
Причина смерти: от натуральной