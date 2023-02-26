Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева

Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.04.1860

Дата смерти

03.10.1896

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1860

Отец: Вдовенков Прокопий Андреев

Мать: Вдовенкова (Могилевцева) Анисия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.02.1881

Муж: Вольский Дмитрий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1881

Дочь: (Вольская) Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Вольский Дмитрий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1883

Дочь: (Вольская) Ефросиния Дмитриева

Отец ребёнка: Вольский Дмитрий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1885

Сын: Вольский Леонид Дмитриев

Отец ребёнка: Вольский Дмитрий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1886

Сын: Вольский Пётр Дмитриев

Отец ребёнка: Вольский Дмитрий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1888

Сын: Вольский Иоанн Дмитриев

Отец ребёнка: Вольский Дмитрий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1893

Дочь: (Вольская) София Дмитриева

Отец ребёнка: Вольский Дмитрий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1894

Дочь: (Вольская) Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Вольский Дмитрий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1895

Сын: Вольский Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Вольский Дмитрий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1896

Сын: Вольский Евстафий Дмитриев

Отец ребёнка: Вольский Дмитрий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.10.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной

Мы используем куки для улучшения работы сайта.