Вдовенков Прокопий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Вдовенков Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1857
Дочь: Гончарова (Вдовенкова) Мария Прокопиева
Мать ребёнка: Вдовенкова (Могилевцева) Анисия Ильина
Рождение ребёнка
21.09.1858
Мать ребёнка: Вдовенкова (Могилевцева) Анисия Ильина
Рождение ребёнка
30.04.1860
Дочь: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева
Мать ребёнка: Вдовенкова (Могилевцева) Анисия Ильина
Рождение ребёнка
До 1867
Дочь: (Вдовенкова) Евдокия Прокопова
Мать ребёнка: Вдовенкова (Могилевцева) Анисия Ильина
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Пугрименкова (Вдовенкова) Параскева Прокопиева
Мать ребёнка: Вдовенкова (Могилевцева) Анисия Ильина
Рождение ребёнка
12.04.1871
Дочь: Путистина (Вдовенкова) Александра Прокопиева
Мать ребёнка: Вдовенкова (Могилевцева) Анисия Ильина
Рождение ребёнка
1873
Сын: Вдовенков Николай Прокопов
Мать ребёнка: Вдовенкова (Могилевцева) Анисия Ильина
Смерть
1900
Причина смерти: от мозгового удара
Похороны
Неизвестно