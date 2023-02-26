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Вдовенков Прокопий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Вдовенков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1857

Дочь: Гончарова (Вдовенкова) Мария Прокопиева

Мать ребёнка: Вдовенкова (Могилевцева) Анисия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1858

Сын: Вдовенков Иоанн Прокопов

Мать ребёнка: Вдовенкова (Могилевцева) Анисия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.04.1860

Дочь: Вольская (Вдовенкова) Пелагея Прокопиева

Мать ребёнка: Вдовенкова (Могилевцева) Анисия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1867

Дочь: (Вдовенкова) Евдокия Прокопова

Мать ребёнка: Вдовенкова (Могилевцева) Анисия Ильина

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Пугрименкова (Вдовенкова) Параскева Прокопиева

Мать ребёнка: Вдовенкова (Могилевцева) Анисия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.04.1871

Дочь: Путистина (Вдовенкова) Александра Прокопиева

Мать ребёнка: Вдовенкова (Могилевцева) Анисия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Вдовенков Николай Прокопов

Мать ребёнка: Вдовенкова (Могилевцева) Анисия Ильина

Смерть
1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от мозгового удара
Похороны
Неизвестно

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