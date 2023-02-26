Вдовенков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовенков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Болдуева Екатерина Андреева

Мать ребёнка: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Вдовенков Прокопий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Вдовенков Василий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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