Пугрименкова (Вдовенкова) Параскева Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугрименкова (Вдовенкова) Параскева Прокопиева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

15.11.1914

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Вдовенков Прокопий Андреев

Мать: Вдовенкова (Могилевцева) Анисия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1900

Сын: Вдовенков Сергей (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.05.1901

Муж: Пугрименков Пётр (Елизаров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1902

Дочь: (Пугрименкова) Ефросиния Петрова

Отец ребёнка: Пугрименков Пётр (Елизаров)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1903

Дочь: (Пугрименкова) Мария Петрова

Отец ребёнка: Пугрименков Пётр (Елизаров)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1906

Сын: Пугрименков Феодор Петров

Отец ребёнка: Пугрименков Пётр (Елизаров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.11.1914
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки

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