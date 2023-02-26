Пугрименкова (Вдовенкова) Параскева Прокопиева
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти15.11.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
24.08.1900
Сын: Вдовенков Сергей (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
25.05.1901
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1902
Дочь: (Пугрименкова) Ефросиния Петрова
Отец ребёнка: Пугрименков Пётр (Елизаров)
Рождение ребёнка
08.08.1903
Дочь: (Пугрименкова) Мария Петрова
Отец ребёнка: Пугрименков Пётр (Елизаров)
Рождение ребёнка
08.02.1906
Сын: Пугрименков Феодор Петров
Отец ребёнка: Пугрименков Пётр (Елизаров)
Смерть
15.11.1914
Причина смерти: от чахотки