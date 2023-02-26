Пугрименков Пётр (Елизаров)
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Пугрименков Азар
Мать: ?
Бракосочетание
04.11.1890
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1891
Мать ребёнка: Пугрименкова Матрона Семёнова
Рождение ребёнка
09.10.1893
Мать ребёнка: Пугрименкова Матрона Семёнова
Рождение ребёнка
27.12.1897
Мать ребёнка: Пугрименкова Матрона Семёнова
Рождение ребёнка
18.06.1899
Мать ребёнка: Пугрименкова Матрона Семёнова
Бракосочетание
25.05.1901
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1902
Дочь: (Пугрименкова) Ефросиния Петрова
Мать ребёнка: Пугрименкова (Вдовенкова) Параскева Прокопиева
Рождение ребёнка
08.08.1903
Дочь: (Пугрименкова) Мария Петрова
Мать ребёнка: Пугрименкова (Вдовенкова) Параскева Прокопиева
Место жительства
1905
Рождение ребёнка
08.02.1906
Сын: Пугрименков Феодор Петров
Мать ребёнка: Пугрименкова (Вдовенкова) Параскева Прокопиева
Бракосочетание
01.06.1916
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно