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Пугрименков Пётр (Елизаров)

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Пугрименков Азар

Мать: ?

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.11.1890

Жена: Пугрименкова Матрона Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1891

Сын: Пугрименков Фома Петров

Мать ребёнка: Пугрименкова Матрона Семёнова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1893

Сын: Пугрименков Яков Петров

Мать ребёнка: Пугрименкова Матрона Семёнова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1897

Сын: Пугрименков Фёдор Петров

Мать ребёнка: Пугрименкова Матрона Семёнова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1899

Сын: Пугрименков Иоанн Петров

Мать ребёнка: Пугрименкова Матрона Семёнова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.05.1901

Жена: Пугрименкова (Вдовенкова) Параскева Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1902

Дочь: (Пугрименкова) Ефросиния Петрова

Мать ребёнка: Пугрименкова (Вдовенкова) Параскева Прокопиева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1903

Дочь: (Пугрименкова) Мария Петрова

Мать ребёнка: Пугрименкова (Вдовенкова) Параскева Прокопиева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Место жительства
1905
Рождение ребёнка
08.02.1906

Сын: Пугрименков Феодор Петров

Мать ребёнка: Пугрименкова (Вдовенкова) Параскева Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.06.1916

Жена: Пугременкова Наталия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно

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