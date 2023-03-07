Пугрименкова Матрона Семёнова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиДо 1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.11.1890
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1891
Отец ребёнка: Пугрименков Пётр (Елизаров)
Рождение ребёнка
09.10.1893
Отец ребёнка: Пугрименков Пётр (Елизаров)
Рождение ребёнка
27.12.1897
Отец ребёнка: Пугрименков Пётр (Елизаров)
Рождение ребёнка
18.06.1899
Отец ребёнка: Пугрименков Пётр (Елизаров)
Смерть
До 1902