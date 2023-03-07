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Пугрименкова Матрона Семёнова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

До 1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1890

Муж: Пугрименков Пётр (Елизаров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1891

Сын: Пугрименков Фома Петров

Отец ребёнка: Пугрименков Пётр (Елизаров)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1893

Сын: Пугрименков Яков Петров

Отец ребёнка: Пугрименков Пётр (Елизаров)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1897

Сын: Пугрименков Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пугрименков Пётр (Елизаров)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1899

Сын: Пугрименков Иоанн Петров

Отец ребёнка: Пугрименков Пётр (Елизаров)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
До 1902
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