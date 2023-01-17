Вдовенкова (Могилевцева) Анисия Ильина
Место рождения
Дата рождения28.12.1836
Дата смерти14.03.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1836
Рождение ребёнка
10.02.1857
Дочь: Гончарова Мария Прокопиева
Отец ребёнка: Вдовенков Прокопий Андреев
Рождение ребёнка
21.09.1858
Отец ребёнка: Вдовенков Прокопий Андреев
Рождение ребёнка
30.04.1860
Дочь: Вольская Пелагея Прокопиева
Отец ребёнка: Вдовенков Прокопий Андреев
Рождение ребёнка
До 1867
Дочь: Евдокия Прокопова
Отец ребёнка: Вдовенков Прокопий Андреев
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Пугрименкова Параскева Прокопиева
Отец ребёнка: Вдовенков Прокопий Андреев
Рождение ребёнка
12.04.1871
Дочь: Путистина Александра Прокопиева
Отец ребёнка: Вдовенков Прокопий Андреев
Рождение ребёнка
1873
Сын: Вдовенков Николай Прокопов
Отец ребёнка: Вдовенков Прокопий Андреев
Смерть
14.03.1874