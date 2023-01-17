Вдовенкова (Могилевцева) Анисия Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовенкова (Могилевцева) Анисия Ильина

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.12.1836

Дата смерти

14.03.1874

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1836

Отец: Могилевцев Илья Прокофиев

Мать: Могилевцева Анна Евстафиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1857

Дочь: Гончарова Мария Прокопиева

Отец ребёнка: Вдовенков Прокопий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1858

Сын: Вдовенков Иоанн Прокопов

Отец ребёнка: Вдовенков Прокопий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.04.1860

Дочь: Вольская Пелагея Прокопиева

Отец ребёнка: Вдовенков Прокопий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1867

Дочь: Евдокия Прокопова

Отец ребёнка: Вдовенков Прокопий Андреев

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Пугрименкова Параскева Прокопиева

Отец ребёнка: Вдовенков Прокопий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.04.1871

Дочь: Путистина Александра Прокопиева

Отец ребёнка: Вдовенков Прокопий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Вдовенков Николай Прокопов

Отец ребёнка: Вдовенков Прокопий Андреев

Смерть
14.03.1874
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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