Могилевцева Анна Евстафиева
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Евстафий Иванов
Дочь: Вдовенкова Анисия Ильина
Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев
Дочь: Параскева Ильина
Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев
Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев
Дочь: Анна Ильина
Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев
Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев
Дочь: Кувшинова Феоктиста Ильина
Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев
Дочь: Ирина Ильина
Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев
Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев
Сын: Могилевцев Фёдор ст
Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев
Сын: Могилевцев Лев Ильин
Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев
Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев
Дочь: Елена Ильина
Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев