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Могилевцева Анна Евстафиева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Евстафий Иванов

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.10.1833

Муж: Могилевцев Илья Прокофиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.12.1836

Дочь: Вдовенкова Анисия Ильина

Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1838

Дочь: Параскева Ильина

Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев

Рождение ребёнка
27.11.1843

Сын: Могилевцев Савва Ильин

Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1846

Дочь: Анна Ильина

Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1848

Сын: Могилевцев Пётр Ильин

Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1849

Дочь: Кувшинова Феоктиста Ильина

Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ирина Ильина

Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев

Рождение ребёнка
17.08.1853

Сын: Могилевцев Андрей Ильин

Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1855

Сын: Могилевцев Фёдор ст

Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1855

Сын: Могилевцев Лев Ильин

Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1857

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1858

Сын: Могилевцев Иоанн Ильин

Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1861

Дочь: Елена Ильина

Отец ребёнка: Могилевцев Илья Прокофиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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