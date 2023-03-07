Кувшинова (Могилевцева) Феоктиста Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Могилевцева) Феоктиста Ильина

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.11.1849

Дата смерти

19.09.1912

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1849

Отец: Могилевцев Илья Прокофиев

Мать: Могилевцева Анна Евстафиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Семёнов

Рождение ребёнка
05.12.1871

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1874

Дочь: Ефросиния Михайлова

Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1875

Дочь: Фёкла Михайлова

Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.04.1877

Дочь: Александра ст

Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.06.1880

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.12.1881

Дочь: Варвара Михайлова

Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1883

Сын: Кувшинов Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.08.1888

Муж: Иван Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшинов Михаил Семёнов

Смерть
19.09.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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