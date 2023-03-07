Кувшинова (Могилевцева) Феоктиста Ильина
Место рождения
Дата рождения04.11.1849
Дата смерти19.09.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1849
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Семёнов
Рождение ребёнка
05.12.1871
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Семёнов
Рождение ребёнка
10.02.1874
Дочь: Ефросиния Михайлова
Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Семёнов
Рождение ребёнка
17.09.1875
Дочь: Фёкла Михайлова
Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Семёнов
Рождение ребёнка
11.04.1877
Дочь: Александра ст
Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Семёнов
Рождение ребёнка
26.06.1880
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Семёнов
Рождение ребёнка
01.12.1881
Дочь: Варвара Михайлова
Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Семёнов
Рождение ребёнка
08.06.1883
Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Семёнов
Бракосочетание
31.08.1888
Муж: Иван Васильев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.1912