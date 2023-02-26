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Иван Васильев

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Место рождения

д.Синяки Горние Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Синяки Горние Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.08.1888

Жена: Кувшинова Феоктиста Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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