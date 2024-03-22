Могилевцев Пётр Ильин
Место рождения
Дата рождения16.01.1848
Дата смерти06.03.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1848
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Могилевцева Мария Климентова
Рождение ребёнка
27.01.1872
Мать ребёнка: Могилевцева Мария Климентова
Рождение ребёнка
14.02.1874
Мать ребёнка: Могилевцева Мария Климентова
Рождение ребёнка
19.08.1877
Мать ребёнка: Могилевцева Мария Климентова
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Могилевцева Мария Климентова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1879