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Могилевцев Пётр Ильин

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.01.1848

Дата смерти

06.03.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1848

Отец: Могилевцев Илья Прокофиев

Мать: Могилевцева Анна Евстафиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Могилевцева Мария Климентова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1872

Сын: Могилевцев Иван Петров

Мать ребёнка: Могилевцева Мария Климентова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1874

Сын: Могилевцев Фёдор Петров

Мать ребёнка: Могилевцева Мария Климентова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1877

Сын: Могилевцев Андрей Петров

Мать ребёнка: Могилевцева Мария Климентова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Могилевцева Мария Климентова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Могилевцева Мария Климентова

Смерть
06.03.1879
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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