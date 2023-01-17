Могилевцева (Зябкина) Мария Климентова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могилевцева (Зябкина) Мария Климентова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.04.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1850

Отец: Зябкин Климент Петров

Мать: Зябкина Мария Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Могилевцев Пётр Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1872

Сын: Могилевцев Иван Петров

Отец ребёнка: Могилевцев Пётр Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1874

Сын: Могилевцев Фёдор Петров

Отец ребёнка: Могилевцев Пётр Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1877

Сын: Могилевцев Андрей Петров

Отец ребёнка: Могилевцев Пётр Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Могилевцев Пётр Ильин

Рождение ребёнка
16.01.1885

Сын: Могилевцев - Никифоров Макарий (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Могилевцев Пётр Ильин

Смерть
Неизвестно
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