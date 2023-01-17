Могилевцева (Зябкина) Мария Климентова
Место рождения
Дата рождения01.04.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1850
Отец: Зябкин Климент Петров
Мать: Зябкина Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Могилевцев Пётр Ильин
Рождение ребёнка
27.01.1872
Отец ребёнка: Могилевцев Пётр Ильин
Рождение ребёнка
14.02.1874
Отец ребёнка: Могилевцев Пётр Ильин
Рождение ребёнка
19.08.1877
Отец ребёнка: Могилевцев Пётр Ильин
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Могилевцев Пётр Ильин
Рождение ребёнка
16.01.1885
Сын: Могилевцев - Никифоров Макарий (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно