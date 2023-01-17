Зябкина (Куксина) Мария Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти22.03.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Куксин Дмитрий Васильев
Мать: Куксина Анна Авраамова
Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров
Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров
Дочь: Могилевцева Мария Климентова
Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров
Дочь: Лебедкина Анна Климентова
Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров
Дочь: Ефросиния Климова
Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров
Дочь: Параскева ст
Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров
Дочь: Рындина Ксения Климентова
Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров
Сын: Зябкин Семён Климов
Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров
Дочь: Ирина Климентова
Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров
Сын: Зябкин Лаврентий Климентов
Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров
Дочь: Параскева Климентова
Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров
Дочь: Крупская Мелания Климентова
Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров
Сын: Зябкин Алексей ст
Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров
Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров