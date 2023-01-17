Зябкина (Куксина) Мария Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зябкина (Куксина) Мария Дмитриева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

22.03.1864

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Куксин Дмитрий Васильев

Мать: Куксина Анна Авраамова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1846

Муж: Зябкин Климент Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.12.1847

Сын: Зябкин Николай Климентов

Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.04.1849

Сын: Зябкин Мартин Климентов

Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1850

Дочь: Могилевцева Мария Климентова

Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Лебедкина Анна Климентова

Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1852

Дочь: Ефросиния Климова

Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1853

Дочь: Параскева ст

Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1855

Дочь: Рындина Ксения Климентова

Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1856

Сын: Зябкин Семён Климов

Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1857

Дочь: Ирина Климентова

Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1858

Сын: Зябкин Лаврентий Климентов

Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1859

Дочь: Параскева Климентова

Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.12.1860

Дочь: Крупская Мелания Климентова

Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.03.1864
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Зябкин Алексей ст

Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров

Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Зябкин Алексей Климентов

Отец ребёнка: Зябкин Климент Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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