Могилевцев - Никифоров Макарий (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могилевцев - Никифоров Макарий (по крёстному)

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1885

Отец: не указан

Мать: Могилевцева Мария Климентова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.11.1914

Дочь: Анна Макарова

Мать ребёнка: Никифорова Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
17.07.1915
д. Александрия-Кривовольская
лейб-гвардии рядовой Лейб-гвардии Егерский полка ранен/контужен
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно
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