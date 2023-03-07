Могилевцев - Никифоров Макарий (по крёстному)
Место рождения
Дата рождения16.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1885
Отец: не указан
Рождение ребёнка
20.11.1914
Дочь: Анна Макарова
Мать ребёнка: Никифорова Параскева Иванова
Военная служба
17.07.1915
д. Александрия-Кривовольская
лейб-гвардии рядовой Лейб-гвардии Егерский полка ранен/контужен
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно