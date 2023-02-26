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Путистина (Вдовенкова) Александра Прокопиева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.04.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1871

Отец: Вдовенков Прокопий Андреев

Мать: Вдовенкова (Могилевцева) Анисия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1892

Муж: Путистин Василий Кириллов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
После 1892

Сын: Путистин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Путистин Василий Кириллов

Рождение ребёнка
27.01.1895

Дочь: (Путистина) Анна Васильева

Отец ребёнка: Путистин Василий Кириллов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1898

Сын: Путистин Андрей Васильев

Отец ребёнка: Путистин Василий Кириллов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Путистин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Путистин Василий Кириллов

Смерть
Неизвестно

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