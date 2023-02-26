Путистина (Вдовенкова) Александра Прокопиева
Место рождения
Дата рождения12.04.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1871
Бракосочетание
04.11.1892
Рождение ребёнка
После 1892
Сын: Путистин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Путистин Василий Кириллов
Рождение ребёнка
27.01.1895
Дочь: (Путистина) Анна Васильева
Отец ребёнка: Путистин Василий Кириллов
Рождение ребёнка
17.10.1898
Отец ребёнка: Путистин Василий Кириллов
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Путистин Василий Кириллов
Смерть
Неизвестно