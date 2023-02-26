Путистин Василий Кириллов
Место рожденияг.Духовщина Смоленской губ.
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Духовщина Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1892
Рождение ребёнка
После 1892
Сын: Путистин Степан Васильевич
Мать ребёнка: Путистина Александра Прокопиева
г.Духовщина Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1895
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Путистина Александра Прокопиева
Рождение ребёнка
17.10.1898
Мать ребёнка: Путистина Александра Прокопиева
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Путистина Александра Прокопиева
г.Духовщина Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно