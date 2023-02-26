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Путистин Василий Кириллов

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Место рождения

г.Духовщина Смоленской губ.

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Духовщина Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1892

Жена: Путистина Александра Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
После 1892

Сын: Путистин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Путистина Александра Прокопиева

г.Духовщина Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1895

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Путистина Александра Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1898

Сын: Путистин Андрей Васильев

Мать ребёнка: Путистина Александра Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Путистин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Путистина Александра Прокопиева

г.Духовщина Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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