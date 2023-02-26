Вольский Митрофан Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Рождение ребёнка
До 1864
Дочь: Ирина Митрофанова
Мать ребёнка: Вольская Евгения Стефанова
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Велишева Екатерина Митрофанова
Мать ребёнка: Вольская Евгения Стефанова
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Вольский Фёдор Митрофанов
Мать ребёнка: Вольская Евгения Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно