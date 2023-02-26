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Вольский Митрофан Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Вольский (чекушкин) Гавриил Григорьев

Мать: Вольская Пелагея (Аристархова)

Рождение ребёнка
До 1864

Дочь: Ирина Митрофанова

Мать ребёнка: Вольская Евгения Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Велишева Екатерина Митрофанова

Мать ребёнка: Вольская Евгения Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Вольский Фёдор Митрофанов

Мать ребёнка: Вольская Евгения Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольская Евгения Стефанова

Смерть
Неизвестно
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