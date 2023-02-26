Вольская (Добротворская) Евгения Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850
Отец: Добротворская ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
До 1864
Дочь: Ирина Митрофанова
Отец ребёнка: Вольский Митрофан Гаврилович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Велишева Екатерина Митрофанова
Отец ребёнка: Вольский Митрофан Гаврилович
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Вольский Фёдор Митрофанов
Отец ребёнка: Вольский Митрофан Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно