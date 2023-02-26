Вольская (Добротворская) Евгения Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольская (Добротворская) Евгения Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850

Отец: Добротворская ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
До 1864

Дочь: Ирина Митрофанова

Отец ребёнка: Вольский Митрофан Гаврилович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Велишева Екатерина Митрофанова

Отец ребёнка: Вольский Митрофан Гаврилович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Вольский Фёдор Митрофанов

Отец ребёнка: Вольский Митрофан Гаврилович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольский Митрофан Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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