Вольская Екатерина Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1819
Дочь: Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Вольский Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
24.03.1822
Сын: Вольский (чекушкин) Гавриил Григорьев
Отец ребёнка: Вольский Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
29.06.1824
Дочь: Мандрикова Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Вольский Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Вольский Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
20.11.1831
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Вольский Григорий Михайлов
Смерть
Неизвестно