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Вольская Екатерина Леонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1819

Дочь: Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Вольский Григорий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1822

Сын: Вольский (чекушкин) Гавриил Григорьев

Отец ребёнка: Вольский Григорий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1824

Дочь: Мандрикова Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Вольский Григорий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Вольский Павел Григорьев

Отец ребёнка: Вольский Григорий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.11.1831

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Вольский Григорий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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