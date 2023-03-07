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Вольский Павел Григорьев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

10.12.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Вольский Григорий Михайлов

Мать: Вольская Екатерина Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1852

Сын: Вольский Григорий Павлов

Мать ребёнка: Вольская Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1854

Сын: Вольский Семён Павлов

Мать ребёнка: Вольская Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1855

Сын: Вольский Артемий Павлов

Мать ребёнка: Вольская Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1856

Сын: Вольский Фёдор Павлов

Мать ребёнка: Вольская Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1857

Сын: Вольский Антоний Павлов

Мать ребёнка: Вольская Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1859

Сын: Вольский Алексей Павлов

Мать ребёнка: Вольская Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1860

Дочь: Елена Павлова

Мать ребёнка: Вольская Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.11.1864

Дочь: Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Вольская Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.12.1879
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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