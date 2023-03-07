Вольский Павел Григорьев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти10.12.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
14.11.1852
Мать ребёнка: Вольская Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
02.02.1854
Мать ребёнка: Вольская Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
21.03.1855
Мать ребёнка: Вольская Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
06.06.1856
Мать ребёнка: Вольская Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
02.08.1857
Мать ребёнка: Вольская Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
13.03.1859
Мать ребёнка: Вольская Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
16.05.1860
Дочь: Елена Павлова
Мать ребёнка: Вольская Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
09.11.1864
Дочь: Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Вольская Евдокия Фёдорова
Смерть
10.12.1879
Причина смерти: от натуральной