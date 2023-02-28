Вольский Григорий Павлов
Место рождения
Дата рождения14.11.1852
Дата смерти01.11.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1852
Бракосочетание
18.10.1892
Жена: Вольская Анна Федосиева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1892
Дочь: Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Вольская Анна Федосиева
Рождение ребёнка
05.04.1893
Дочь: Яворская Платонида Григорьева
Мать ребёнка: Вольская Анна Федосиева
Рождение ребёнка
10.02.1895
Сын: Вольский Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Вольская Анна Федосиева
Рождение ребёнка
27.05.1897
Мать ребёнка: Вольская Анна Федосиева
Рождение ребёнка
23.10.1899
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Вольская Анна Федосиева
Смерть
01.11.1902