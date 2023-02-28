Вольский Григорий Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВольский Григорий Павлов

Вольский Григорий Павлов

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.11.1852

Дата смерти

01.11.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1852

Отец: Вольский Павел Григорьев

Мать: Вольская Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.10.1892

Жена: Вольская Анна Федосиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1892

Дочь: Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Вольская Анна Федосиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1893

Дочь: Яворская Платонида Григорьева

Мать ребёнка: Вольская Анна Федосиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1895

Сын: Вольский Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Вольская Анна Федосиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1897

Сын: Вольский Нил Григорьев

Мать ребёнка: Вольская Анна Федосиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1899

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Вольская Анна Федосиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.11.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close