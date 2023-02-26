Роговнев Егор Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: Роговнев Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Морина Наталия Егорова
Мать ребёнка: Роговнева Анна (Анисия) Григорьева
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Роговнева Анна (Анисия) Григорьева
д.Селивоненки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1871
Мать ребёнка: Роговнева Анна (Анисия) Григорьева
Рождение ребёнка
06.11.1873
Мать ребёнка: Роговнева Анна (Анисия) Григорьева
Силуяновская волость Поречского уезда
Рождение ребёнка
05.07.1876
Мать ребёнка: Роговнева Анна (Анисия) Григорьева
Рождение ребёнка
05.04.1879
Мать ребёнка: Роговнева Анна (Анисия) Григорьева
Рождение ребёнка
11.02.1882
Дочь: Мария Георгиева
Мать ребёнка: Роговнева Анна (Анисия) Григорьева
Силуяновская волость Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
1882
безземельный крестьянин
Смерть
Неизвестно