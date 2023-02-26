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Роговнев Егор Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Роговнев Андрей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Морина Наталия Егорова

Мать ребёнка: Роговнева Анна (Анисия) Григорьева

Рождение ребёнка
1869

Сын: Роговнев Герасим Егоров

Мать ребёнка: Роговнева Анна (Анисия) Григорьева

д.Селивоненки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1871

Сын: Роговнев Филипп Егоров

Мать ребёнка: Роговнева Анна (Анисия) Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1873

Сын: Роговнев Михаил Егоров

Мать ребёнка: Роговнева Анна (Анисия) Григорьева

Силуяновская волость Поречского уезда
Рождение ребёнка
05.07.1876

Сын: Роговнев Прокопий Егоров

Мать ребёнка: Роговнева Анна (Анисия) Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1879

Сын: Роговнев Василий Егоров

Мать ребёнка: Роговнева Анна (Анисия) Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1882

Дочь: Мария Георгиева

Мать ребёнка: Роговнева Анна (Анисия) Григорьева

Силуяновская волость Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
1882
безземельный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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