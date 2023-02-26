Роговнев Михаил Егоров
Место рожденияСилуяновская волость Поречского уезда
Дата рождения06.11.1873
Дата смерти06.10.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1873
Силуяновская волость Поречского уезда
Бракосочетание
?.10.1894
Жена: Роговнева Анна Яковлева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1896
Мать ребёнка: Роговнева Анна Яковлева
Рождение ребёнка
18.11.1899
Сын: Роговнев Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Роговнева Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1902
Сын: Роговнев Пётр ст
Мать ребёнка: Роговнева Анна Яковлева
Рождение ребёнка
27.06.1903
Сын: Роговнев Николай Михайлов
Мать ребёнка: Роговнева Анна Яковлева
Рождение ребёнка
02.12.1905
Мать ребёнка: Роговнева Анна Яковлева
Рождение ребёнка
04.03.1907
Сын: Роговнев Константин Михайлов
Мать ребёнка: Роговнева Анна Яковлева
Рождение ребёнка
09.09.1908
Дочь: Вера Михайлова
Мать ребёнка: Роговнева Анна Яковлева
Бракосочетание
02.02.1911
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1912
Мать ребёнка: Антипкина - Роговнева Елена Петрова
Рождение ребёнка
14.03.1913
Сын: Роговнев Алексей Михайлов
Мать ребёнка: Антипкина - Роговнева Елена Петрова
Рождение ребёнка
09.10.1914
Сын: Роговнев Александр Михайлов
Мать ребёнка: Антипкина - Роговнева Елена Петрова
Рождение ребёнка
04.06.1916
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Антипкина - Роговнева Елена Петрова
Смерть
06.10.1916