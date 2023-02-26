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Роговнев Михаил Егоров

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Место рождения

Силуяновская волость Поречского уезда

Дата рождения

06.11.1873

Дата смерти

06.10.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1873

Отец: Роговнев Егор Андреев

Мать: Роговнева Анна (Анисия) Григорьева

Силуяновская волость Поречского уезда
Бракосочетание
?.10.1894

Жена: Роговнева Анна Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1896

Сын: Роговнев Иван Михаилович

Мать ребёнка: Роговнева Анна Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1899

Сын: Роговнев Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Роговнева Анна Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Роговнев Пётр ст

Мать ребёнка: Роговнева Анна Яковлева

Рождение ребёнка
27.06.1903

Сын: Роговнев Николай Михайлов

Мать ребёнка: Роговнева Анна Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.12.1905

Сын: Роговнев Пётр Михайлов

Мать ребёнка: Роговнева Анна Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1907

Сын: Роговнев Константин Михайлов

Мать ребёнка: Роговнева Анна Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1908

Дочь: Вера Михайлова

Мать ребёнка: Роговнева Анна Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.02.1911

Жена: Антипкина - Роговнева Елена Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1912

Сын: Роговнев Семён Михайлов

Мать ребёнка: Антипкина - Роговнева Елена Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.03.1913

Сын: Роговнев Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Антипкина - Роговнева Елена Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1914

Сын: Роговнев Александр Михайлов

Мать ребёнка: Антипкина - Роговнева Елена Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1916

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Антипкина - Роговнева Елена Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.10.1916
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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