Роговнева Анна (Анисия) Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти11.08.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Морина Наталия Егорова
Отец ребёнка: Роговнев Егор Андреев
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Роговнев Егор Андреев
д.Селивоненки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1871
Отец ребёнка: Роговнев Егор Андреев
Рождение ребёнка
06.11.1873
Отец ребёнка: Роговнев Егор Андреев
Силуяновская волость Поречского уезда
Рождение ребёнка
05.07.1876
Отец ребёнка: Роговнев Егор Андреев
Рождение ребёнка
05.04.1879
Отец ребёнка: Роговнев Егор Андреев
Рождение ребёнка
11.02.1882
Дочь: Мария Георгиева
Отец ребёнка: Роговнев Егор Андреев
Силуяновская волость Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.08.1907
Селивоненки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область