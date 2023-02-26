Роговнева Анна (Анисия) Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роговнева Анна (Анисия) Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

11.08.1907

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Морина Наталия Егорова

Отец ребёнка: Роговнев Егор Андреев

Рождение ребёнка
1869

Сын: Роговнев Герасим Егоров

Отец ребёнка: Роговнев Егор Андреев

д.Селивоненки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1871

Сын: Роговнев Филипп Егоров

Отец ребёнка: Роговнев Егор Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1873

Сын: Роговнев Михаил Егоров

Отец ребёнка: Роговнев Егор Андреев

Силуяновская волость Поречского уезда
Рождение ребёнка
05.07.1876

Сын: Роговнев Прокопий Егоров

Отец ребёнка: Роговнев Егор Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1879

Сын: Роговнев Василий Егоров

Отец ребёнка: Роговнев Егор Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1882

Дочь: Мария Георгиева

Отец ребёнка: Роговнев Егор Андреев

Силуяновская волость Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.08.1907
Селивоненки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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