Роговнев Герасим Егоров
Место рожденияд.Селивоненки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1869
Дата смертиДо 1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
д.Селивоненки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.01.1893
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1893
Дочь: Ксения Герасимова
Мать ребёнка: Роговнева Феодосия (по крёстному)
Рождение ребёнка
13.06.1894
Мать ребёнка: Роговнева Феодосия (по крёстному)
Смерть
До 1895