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Роговнев Герасим Егоров

Место рождения

д.Селивоненки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

До 1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Роговнев Егор Андреев

Мать: Роговнева Анна (Анисия) Григорьева

д.Селивоненки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.01.1893

Жена: Роговнева Феодосия (по крёстному)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1893

Дочь: Ксения Герасимова

Мать ребёнка: Роговнева Феодосия (по крёстному)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1894

Сын: Роговнев Пётр Герасимов

Мать ребёнка: Роговнева Феодосия (по крёстному)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1895
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