Роговнева (Гологутова) Феодосия (по крёстному)
Место рождения
Дата рождения20.05.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1874
Отец: Митрофанов Семён Герасимов
Мать: Елена Иванова
Бракосочетание
10.01.1893
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1893
Дочь: Ксения Герасимова
Отец ребёнка: Роговнев Герасим Егоров
Рождение ребёнка
13.06.1894
Отец ребёнка: Роговнев Герасим Егоров
Рождение ребёнка
24.01.1899
Сын: Роговнев Иван Иванов
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно