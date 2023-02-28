Роговнева (Гологутова) Феодосия (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоговнева (Гологутова) Феодосия (по крёстному)

Роговнева (Гологутова) Феодосия (по крёстному)

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.05.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1874

Отец: Митрофанов Семён Герасимов

Мать: Елена Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.01.1893

Муж: Роговнев Герасим Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1893

Дочь: Ксения Герасимова

Отец ребёнка: Роговнев Герасим Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1894

Сын: Роговнев Пётр Герасимов

Отец ребёнка: Роговнев Герасим Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1899

Сын: Роговнев Иван Иванов

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close