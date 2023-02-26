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(Роговнева) Мария Георгиева

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Место рождения

Силуяновская волость Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.02.1882

Дата смерти

09.09.1907

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1882

Отец: Роговнев Егор Андреев

Мать: Роговнева Анна (Анисия) Григорьева

Силуяновская волость Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1904

Сын: Яков (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Селивоненки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.09.1907
Селивоненки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от подъёма
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