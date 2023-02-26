(Роговнева) Мария Георгиева
Место рожденияСилуяновская волость Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.02.1882
Дата смерти09.09.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1882
Силуяновская волость Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1904
Сын: Яков (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Селивоненки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.09.1907
Селивоненки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от подъёма