Яков (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков (по крёстному)

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Место рождения

д.Селивоненки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.01.1904

Дата смерти

27.08.1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1904

Отец: не указан

Мать: Мария Георгиева

д.Селивоненки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.08.1904
д.Селивоненки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
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