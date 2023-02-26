Яков (по крёстному)
Место рожденияд.Селивоненки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.01.1904
Дата смерти27.08.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1904
Отец: не указан
Мать: Мария Георгиева
д.Селивоненки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.08.1904
д.Селивоненки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.